Yurtta Kış

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Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'da 238 ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 10 yerleşim biriminin yolu ile Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya'da 238 ve Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 10 yerleşim biriminin yolu ile Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ulaşıma kapandı.



Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 238 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 64, Pütürge'de 63, Doğanşehir'de 24, Arapgir'de 16, Doğanyol'da 13, Darende'de 11, Kale'de 10, Yeşilyurt'ta 8, Hekimhan'da 7, Arguvan, Battalgazi ve Kuluncak'ta 6'şar, Yazıhan ilçesinde ise 4 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



Ulaşım sağlanamayan 238 mahallenin toplam 3 bin 85 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.



Şanlıurfa



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı devam ediyor.



Kar yağışının ardından yaklaşık 10 mahallenin yolu ulaşıma kapandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açma çalışmaları sürüyor.





Öte yandan kar yağışı ve fırtına nedeniyle Keçikıran Mahallesi'nde ise trafo ve yüksek gerilim direği devrildi.



Kahramanmaraş



Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Bozoğlan mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tekir Mahallesi Tüneller bölgesi rampasında ağır tonajlı tırlar ilerleyemedi.





Tüneller bölgesinden bazı tırların kayması sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu tamamen trafiğe kapandı.





Kahramanmaraş'a geliş istikametinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.





Ekipler, bölgede kapanan yolları açmak için çaba gösteriyor.





Tekir Mahallesi girişinde güvenlik noktası oluşturan trafik ekipleri Kayseri'ye gidiş istikametine kara yolunu tamamen trafiğe kapattı.





Tır şoförü Mehmet Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'ten Kayseri istikametine seyir halindeyken yolda kaldığını, bu nedenle zincir takarak yoluna devam etmeye çalışacağını belirtti.

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