Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

8 dakika önce

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının yaklaşık 1 metreye ulaştığı dağlık bölgelerde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Uluğbaba-Bezar bölgesine giden ekipler, kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri ve diğer hayvanları yemledi. Bölgede çok sayıda yaban keçisi görüldü.

Yetkililer, memeli ve kanatlı hayvanların kış aylarında beslenmesi için müdürlük tarafından 4 ton 300 kilo yem alındığını, mevsim boyunca bunların doğaya bırakılacağını bildirdi.

Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın ise yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ile bağlı tüm köylerde okulların kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın tatil edildiğini kaydetti.

35 küçükbaş hayvan telef oldu

Gerger ilçesi Nakışlı köyü Özkuran mezrasında Abuzer Beyezkaya'ya ait ahırın yoğun kar yağışı nedeniyle çökmesi sonucu 35 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yaşanan olayın ardından jandarma ve AFAD ekipleri, ahırın bulunduğu bölgeye gelerek hasar tespiti yaptı.

Malatya

Malatya'da kar yağışı nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Kent merkezinde kara hazırlıksız yakalananlar otobüs duraklarına sığındı.

Bazı vatandaşlar kardan korunmak için şemsiye kullanırken, bazıları yağışın tadını çıkararak bol bol fotoğraf çektirdi.

Karla mücadele ekipleri ise kent merkezindeki ana caddeler ile yüksek kesimdeki mahallelerde tuzlama ve karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:09 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Malatya, Adıyaman, Kar, Güncel
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