Yurtta Kış

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1 saat önce
Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.
Kahramanmaraş
ve Adıyaman
'ın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın için ara verildiği bildirildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun
, Afşin
, Elbistan
, Ekinözü
, Nurhak
ve Çağlayancerit
ilçeleri ile Adıyaman'ın Gölbaşı
ve Tut
ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Adıyaman'ın Besni
ilçesini Gaziantep
'e bağlayan kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kardan dolayı yolda kalan minibüslerden inen öğrenciler evlerine yürüyerek gitti.
Karayolları ve Besni Belediyesi ekipleri, kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş- Kayseri
kara yolu, ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:02 Kaynak: AA
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