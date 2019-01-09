Yurtta Kış
2 saat önce
Sakarya, Düzce ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.
Sakarya
, Düzce
ve Bolu
'da yoğun kar yağışı nedeniyle 17 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi
'nden alınan bilgiye göre, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Geyve
'de 6, Pamukova
'da 1, Hendek
'te 3 olmak üzere kırsal kesimdeki 10 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Belediye ekipleri, kapalı yolları açmak için kar temizleme çalışmasını sürdürüyor.
Bolu'nun Gerede
ilçesinde de ulaşıma kapanan 4 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Düzce'nin Yığılca
ilçesinde de 3 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi ekiplerinin kapalı yolları açmak için çalışma yürütüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:22 Kaynak: AA
Soğuk ve Karlı Hava Yüzünden, Hamsi Fiyatları Yüzde 300 Zamlandı
Yoğun Kar Yağışı Sonrası Tatil Haberleri Peş Peşe Geliyor! İşte Okulların Tatil Olduğu İller
Türkiye'yi Etkisi Altına Alan Kar Yağışı Sonrası Çok Sayıda Araç Yolda Kaldı
Maddi Sıkıntı Çektiğini Söyleyen Cübbeli Ahmet: Tehdit Ediliyorum