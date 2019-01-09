Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1131 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1131 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu, Tokat, Çorum ve Amasya'da etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar nedeniyle Kastamonu'da 112, Tokat'ta 469, Çorum'da 272, Amasya'da 278 köy yolu ulaşıma kapandı.

Yetkililer, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü, hasta, hamile ve cenaze bulunan köylere öncelik verildiğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 12:07 Kaynak: AA

Kastamonu, Amasya, Karadeniz Bölgesi, Kar, Güncel
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