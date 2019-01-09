Yurtta Kış

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Diyarbakır, Siirt, Mardin ile Şırnak'ta kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.

Diyarbakır, Siirt, Mardin ile Şırnak'ta kar yağışı ve tipi yaşamı olumsuz etkiledi.



Yoğun kar yağışı ve tipi sonucu dün gece ulaşıma kapanan Diyarbakır-Viranşehir kara yolunda mahsur kalan hasta taşıyan özel bir ambulans ile 4 kamyon ve otomobilin kurtarılması amacıyla Ovabağ Jandarma Karakolu, AFAD ve Karayolları ekiplerince 8 saati aşkın bir çalışma yürütüldü.



Çalışma sonucunda araçlar, emniyetli bir şekilde Diyarbakır'a ulaştırıldı.



Bölgede süren kar yağışı dolayısıyla yol trafiğe kapatıldı.





Siirt



Siirt'te de gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye yaklaştığı kentte, Şirvan, Eruh, Pervari, Tillo ve Baykan ilçelerine bağlı 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Kar ve tipi nedeniyle yol açma çalışmalarının yavaş ilerlediği kentte, Karayolları ekipleri Şirvan ilçesine bağlı Cevizlik köyü bölgesinde, İl Özel İdaresi ekipleri de diğer bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



Şirvan ilçesindeki Karker Tepesi'nde ise araçlarıyla tipide mahsur kalan ve donmak üzere olan 5 kişilik aile, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.



Eruh İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çiftçi, ilçe genelinde okulların bugün tatil edildiğini bildirdi.



Şırnak



Şırnak'ta 2 günden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.





Kar ve tipi dolayısıyla Şırnak-Siirt kara yolu Birini mevkisi ile merkeze bağlı 9, Beytüşşebap'ta 20, Uludere'de 10 köye ulaşım sağlanamıyor.



Kent merkezinde belediye yaptığı anonsta araçların trafiğe çıkmaması konusunda çağrıda bulundu.





İl Özel İdaresi ekiplerince köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Kent merkezinde de belediye ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama, kar küreme ve kaldırım temizleme çalışmaları yürütüyor.





Kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi, yüksek kesimlerde bir metreyi aştı.



Şırnak-Hakkari kara yolu ise çığ düşmesi sonucu kapandı.



Mardin





Mardin'in Ömerli ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamında olan okullar tatil edildi. İl genelinde kapalı olan 40 kırsal mahallede yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

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