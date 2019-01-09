Yurtta Kış

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ADIYAMAN/ Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 15, Malatya'da ise kırsaldaki 220 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

ADIYAMAN/ Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 15, Malatya'da ise kırsaldaki 220 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



İlçede kar yağışından dolayı kapanan 15 köy yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmaya çalışılıyor.



Belediye ekipleri ilçe merkezinde tek yönlü ulaşımı açarken bir yandan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla traktörleri kullanarak kapanan yolları açmak için uğraşıyor



Vatandaşlar, eline küreği alarak iş yerleri ve evlerinin önünü açmak için mücadele ederken, çocuklar karın zevkini oynayarak çıkarıyor.



Eğitime kar engeli



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine, köylerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini bir gün daha uzattıklarını belirtti.





Aydın, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilçe genelindeki tüm okulların 10 Ocak Perşembe günü tatil edildiğini kaydetti.



Gölbaşı ilçesi



Gölbaşı ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Gölbaşı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.



Karın getirdiği güzelliği görmek isteyen ilçe sakinleri parka akın etti.



Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, kimileri de bol bol fotoğraf çekti.



Malatya



Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 220 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.





Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Hekimhan'da 58, Pütürge'de 45, Akçadağ'da 34, Arapgir'de 19, Darende'de 15, Arguvan'da 13, Doğanyol'da 10, Kale'de 9, Battalgazi 8, Yeşilyurt'ta 5, Yazıhan ilçesinde ise 4 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle kapandı.



Ulaşım sağlanamayan 220 mahallenin toplam 3 bin 23 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.



Yaban hayvanları için yem bırakıldı



Malatya'nın Kale ilçesinde kar yağışından dolayı aç kalan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.



Malatya Doğa Koruma ve Milli Parklar 15.Bölge Müdürlüğü ekipleri, kar kalınlığının 70-80 santimetreye ulaştığı dağlık bölgelerdeki yaban hayvanlarını unutmadı.



Kale ilçesi Gülenköy, Akça, Akuşağı bölgesine giden ekipler, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri ve hayvanları yemledi. Yetkililer hayvanların kış aylarında beslenmesi için besi yemi, ot ve yoncadan oluşan 700 kilogram yemi doğaya bıraktı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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