Yurtta Kış

DİYARBAKIR/ Diyarbakır
ve Şırnak
'ta kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.
Diyarbakır'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelere bağlı 83 kırsal mahalle köy yolu ulaşıma kapandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Mahalle Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kapanan yolların açılması için gece ve gündüz çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar sonucu 38 kırsal mahallenin yolunu açan ekipler, kapalı 45 kırsal mahallenin yolunun açılması için çalışma yapıyor.
Şırnak Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, kış mevsiminde vatandaşların herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması, kentte kar ve buz esaretinin ortadan kaldırılması için kent genelinde karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.
Hava sıcaklığın sıfırın altına düştüğü Şırnak'ta, gece gündüz yol temizleme çalışmalarına başlandığını belirten Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şefi Bahtiyar Tatar
, kar temizliği için 2 günde 70 ton tuz kullandığını söyledi.
Tatar, "Etkili olan kar yağışlarından dolayı epey bir sıkıntı yaşadık. İki loder, 5 kepçe, 2 greyder, araç küreme ve tuzlama aracıyla dün akşamdan beri kar temizliği yapıyoruz. Kent merkezinde trafik akışını mümkün mertebe aksatmamaya çalışıyoruz. Şu ana kadar 45-50 kilometrelik yol kardan temizlendi. Yol açma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." diye konuştu.
Öte yandan, kar yağışı sonucu ulaşıma kapalı 23 köy yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.