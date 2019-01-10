Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

40 dakika önce

Malatya'da, yoğun kar nedeniyle kırsaldaki 54 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

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Malatya'da, yoğun kar nedeniyle kırsaldaki 54 yerleşim birimiyle ulaşım sağlanamadığı belirtildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 2, Arapgir'de 7, Battalgazi'de 5, Doğanyol'da 4, Hekimhan'da 14, Pütürge'de 20, Kale ve Yeşilyurt'ta 1'er olmak üzere 54 kırsal mahallenin yolu kar nedeniyle kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 54 mahallenin 802 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:57 Kaynak: AA

Doğanyol, Yeşilyurt, Battalgazi, Malatya, Güncel
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