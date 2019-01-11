Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Yurtta Kış, System.String[]
Malatya ve Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 173 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 14, Hekimhan'da 7, Arapgir'de 5, Doğanyol'da 4, Battalgazi ve Akçadağ'da 2'şer ve Yeşilyurt ilçesinde ise 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ulaşım sağlanamayan 35 mahallenin toplam 506 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Adıyaman

Adıyaman'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle 138 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.


Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, ve Sincik ilçelerinde 45 köy ile 93 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.


Karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 70 kişilik ekibin 8 greyder, 6 dozer, 8 kepçe ve 10 kamyonla aralıksız çalıştığını bildirdi.

Gerger ve Sincik belediye ekipleri ise ilçe merkezlerinde kapanan yolları açmaya çalışırken, diğer yandan da buzlanmaya karşı yolları tuzlamaya başladı.

Kahta-Sincik Karayolu Cendere Köprüsü mevkisinde yağmur nedeniyle heyelan meydana geldi. Ekipler yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Kapalı yollardan dolayı taşımalı eğitim gören Sincik ilçesinde 9 köy ve mezrada yaklaşık 150 ve Gerger ilçesinde ise 120 öğrencinin eğitimlerine devam edemediği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:17 Kaynak: AA

Sincik, Adıyaman, Malatya, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor CHP ve İYİ Parti Yerel Seçimler İçin Malatya ve Kahramanmaraş'ta da Uzlaşı Sağladı

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:33:59. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]