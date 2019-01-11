Yurtta Kış

Malatya
'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 25 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi'nden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 10 yerleşim biriminin yolu açıldı. Halen kapalı olan Pütürge
'de 12, Arapgir
'de 5, Doğanyol
ile Hekimhan
'da 3'er, Battalgazi
ve Akçadağ
'da 1'er mahallenin yolunun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise ekiplerin kent merkezinde don ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının yanı sıra ilçelerde ve yüksek kesimlerde kar küreme, yol açma ve tuzlama çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu kaydedilen açıklamada, fırtına ve tipi nedeniyle kapanan yolların gün içerisinde tekrar açıldığı ifade edildi.
Çığ tehlikesi ve toprak kayması tehditlerine karşı riskli bölgelerde önlemlerin arttırıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bir çok acil çağrıya, hastaya ve yolda kalan vatandaşlara yardım eli uzatan Büyükşehir Belediyesi, Porga-Bürücek- Çelikhan
grup yolunda mahsur kalan araçları da kurtardı. 2 saat kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Kar
kalınlığının yer yer 4 metreye yaklaştığı grup yolunda ulaşım kontrollü bir şekilde yapılıyor. Çığ ve toprak kayması olan bölgelerde kar küreme ve temizlik çalışmaları ise devam ediyor."