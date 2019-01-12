Yurtta Kış

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1 saat önce
Siirt'in Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 48 yerleşim yerinden 38'ine ulaşım sağlandı.
Siirt
'in Eruh
, Pervari
ve Şirvan
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle kapanan 48 yerleşim yerinden 38'ine ulaşım sağlandı.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından Eruh, Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı 48 köyde İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışması yapıldı.
Eruh ilçesine bağlı bütün köylerin yolları açıldı. Pervari ve Şirvan ilçelerine bağlı 10 köy yolunda ise çalışmalar sürüyor.
Ulaşıma açılan bölgelerde yol genişletme çalışmalarına başlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:29 Kaynak: AA
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