Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

34 dakika önce

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 8 yerleşim biriminin yolu kapandı.

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Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 8 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 5, Hekimhan'da 2, Kale ilçesinde ise 1 mahalle ile kar yağışı nedeniyle yol kapandığı için ulaşım sağlanamıyor.

8 mahallenin toplam 130 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Şanlıurfa


Şanlıurfa'da kent merkezi ile bazı ilçelerde yağmur ve yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yüksek kesimlerde sis nedeniyle görüş mesafesi düştüğü için ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Trafik ekipleri, sürücülere uyarılarda bulunuyor.

Merkez Haliliye, Karaköprü ve Eyyübiye ilçelerinde sisle birlikte zaman zaman yağmur etkili oluyor.

Şanlıurfa genelinde, yarın ve ertesi gün de sağanağın etkili olması bekleniyor.

Öte yandan, bölgenin en yüksek kesimi olan Siverek ilçesine bağlı Karacadağ'da kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Pütürge, Hekimhan, Malatya, Ekonomi
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