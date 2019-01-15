Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve sis etkili oluyor.

Yurtta Kış, System.String[]
Gaziantep ve Kilis'te sağanak ve sis etkili oluyor.

Gaziantep kent merkezinde ve ilçelerinde sabah erken saatlerde başlayan sağanak sonrası çok sayıda cadde ve sokakta su birikintisi oluştu.

Sağanak nedeniyle vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri, olası aksamalara müdahale için kentin yoğun kavşaklarında sürücüleri uyardı.

Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de kırsal mahallelerde su taşkınlarına karşı menfezlerde çalışma yaptı.


Yağışların kent genelinde yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kilis

Kilis'te, kent merkezi ile ilçelerde yoğun sis etkili oluyor.

Musabeyli, Elbeyli ve Polateli ilçelerinde yoğun sis nedeniyle yüksek kesimlerde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kilis- Hatay ve Kilis-Gaziantep güzergahında seyreden sürücüler, araçlarının sis farlarını açarak ilerliyor.

Yetkililer, sürücüleri yoğun sis dolayısıyla araç takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları, emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 12:24 Kaynak: AA

Sabah, Kilis, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankara'da Su Fiyatlarına Yüzde 30'luk İndirim Yapıldı Kuşadası Körfezi'nde 8 Saat İçerisinde 13 Deprem Meydana Geldi

Meşrubat ve Su Sektörünün Öncü Firmalarından Frida'yı Konkordato da Kurtaramadı! Şirket Resmen İflas Etti Alçak Frekanslı Duyma Kaybı Tanısı Koyulan Çinli Kadın Erkeklerin Sesini Duyamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 13:37:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]