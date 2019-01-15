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Yurtta Kış

45 dakika önce

Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

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Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle şehirler arası yollarda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Eskişehir kent merkezinde ve kırsal bölgelerde kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksamaması için karayolları ve belediye ekipleri çalışma yürütüyor. Kara yollarında tuzlama çalışması başlatan ekipler kırsal mahallelerde de kar küreme yapıyor, trafik polisleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sürücülerin buzlanma ve dona karşın tedbirli olması isteniyor.

Öte yandan kent merkezinden geçen Porsuk Çayı ve çevresinde kar yağışıyla seyirlik görüntüler oluştu. Bazı kent sakinleri yağan karda öz çekim yaptı.

Kütahya ve Bilecik

Kütahya'da il genelinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor. Kütahya- Afyonkarahisar kara yolunda kayan ve yolda kalan araçlardan dolayı trafik durma noktasına geldi.

Ekipler, araçları kurtarmaya çalışırken Afyonkarahisar istikametinde araç geçişine bir süreliğine izin verilmiyor.

Kütahya'yı Eskişehir ve Afyonkarahisar'a bağlayan kara yollarında tuzlama çalışmaları yürüten ekipler, köy yollarında da kar küreme çalışmaları yapıyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri de kent merkezinde tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Ekipler, kara yolundaki küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:15 Kaynak: AA

Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Kar, Güncel
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