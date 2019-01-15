Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

41 dakika önce

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

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Kahramanmaraş- Kayseri kara yolunda yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kara yolunun merkez Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi arasındaki bölümünde trafik ekipleri, kamyon ve tırların kontrollü olarak geçişine izin veriyor.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürüyor. Yoğun kar yağışı nedeniyle Bozoğlan mevkisinde birçok araç yolda kaldı. Kara yolları ekipleri de zaman zaman yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalmalarına rağmen temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kara yolunun Kürtül mevkisinde de tırların makas yapması ve zincirsiz araçların yolda kalması nedeniyle aksaklıklar yaşanıyor.

Tır şoförü Yüksel Yaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'tan Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine gittiğini, yoğun kar yağışı nedeniyle aracına zincir taktığını belirtti.

Yolda kalan ve aracına zincir takan Hikmet Güzel ise Gaziantep'ten Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine gitmek istediğini ancak yoğun kar yağışı nedeniyle, Bozoğlan mevkisinde mahsur kaldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:17 Kaynak: AA

Onikişubat, Kayseri, Kahramanmaraş, Kar, 3. Sayfa
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