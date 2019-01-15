Yurtta Kış

Yoğun kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar- Kütahya
kara yolunda büyük araçların geçişine izin verilmiyor.
Alınan bilgeye göre, Kütahya'da devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunun 35. kilometresinde bölge trafik ekipleri, yol güvenli hale gelene kadar büyük araçların geçişine izin vermiyor.
Tır şoförü Hikmet İpek, Kütahya'nın Dumlupınar
ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olduğunu söyledi. İzmir
'den Kütahya'ya gittiğini belirten İpek, "Nakliye işi yapıyorum. Bugün hava çok karlı. Kazalar vardı. Kış lastiğimiz, zincirimiz, her şeyimiz var. Kaza yapan tırlar yolları kapatmış. O yüzden bekleyeceğiz." diye konuştu.