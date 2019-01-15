Yurtta Kış

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Bingöl-Erzurum kara yolu, yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı.
Bingöl- Erzurum
kara yolu, yoğun kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bingöl-Erzurum kara yolunun yoğun kar ve tipi nedeniyle Karayolları 12'nci Bölge Müdürlüğünce, Erzurum il sınırından itibaren trafiğe kapatıldığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:22 Kaynak: AA
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