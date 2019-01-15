Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Uşak ve Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara, Uşak-Kütahya ve Uşak-Denizli kara yolları trafiğe kapatıldı.

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Uşak ve Manisa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İzmir- Ankara, Uşak- Kütahya ve Uşak- Denizli kara yolları trafiğe kapatıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesi Dumlupınar rampasındaki yoğun kar yağışı nedeniyle İzmir-Ankara yolu trafik ekiplerince ulaşıma kapatıldı. İlçe girişinde bekletilen araçların Ankara istikametine gidişine izin verilmezken, Afyonkarahisar'dan Uşak istikametine geçişe de müsaade edilmiyor.

Akşam başlayan karın tipiye dönüştüğü Manisa'nın Kula ilçesinde de kara yolu trafiğe kapatıldı.

Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, yolda kalan sürücülere Kula tarhanası ikram etti.

Tosun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolun kısa sürede açılacağını, Karayolları ve belediye ekiplerinin trafik akışını sağlanacağını söyledi.

Öte yandan Uşak-Kütahya ve Uşak-Denizli kara yollarında da yoğun yağış sebebiyle araçların seyrine izin verilmiyor.

Karayolları ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Ankara, Kar, İzmir, Uşak, Güncel
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