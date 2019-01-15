Yurtta Kış

Adıyaman
'ın Gölbaşı
ilçesinde yağış nedeniyle çöken ahırda bir inek telef oldu.
İlçeye bağlı Küçükören köyünde Hasan Sağnak'a ait ahır, yoğun kar yağışı nedeniyle çöktü, enkaz altında kalan inek telef oldu.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Erdal Yılmaz
, olay yerinde incelemede bulundu.
Öte yandan, Sincik
ilçesinde de kar yağışından dolayı ilçedeki okullar yarın tatil edildi.
Sincik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın
, ilçede devam eden kar yağışından 17 köy yolunun kapandığını, bu nedenle ilçe merkezi ile köylerde okulların yarın tatil edildiğini söyledi.
Kahta- Siverek
karayolunda da meydana gelen sis nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Jandarma
ekipleri, görüş mesafesinin yer yer 50 metrenin altına düştüğü yolda sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.