Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak başladı.

Yurtta Kış, System.String[]
Manisa'nın Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir- Ankara kara yolunda trafik akışı kontrollü olarak başladı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kapanan İzmir-Ankara kara yolunda ekiplerin çalışmaları tamamlandı.

Yaklaşık 6 saat süren tuzlama ve kar küreme çalışmalarının ardından trafik akışı, çift yönlü olarak kontrollü sağlamaya başladı.

İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar, tipiye dönüşmüş, yağış nedeniyle de ulaşımda bazı aksamalar meydana gelmişti.

İzmir-Ankara kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanmış, kara yolu ve Kula Belediyesi ekipleri yolu açmak için çalışma başlatmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Kula, İzmir, Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaşlı Domagoj Vida, Cumhurbaşkanlığı Yemeğine Katılacak CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş: İlk İcraatımız Makam Araçlarını Azaltmak

Kılıçdaroğlu'nun Levent Gök Gafı, Aday Tanıtım Toplantısına Damga Vurdu İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 01:53:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]