Yurtta Kış

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2 saat önce
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Afyonkarahisar-Uşak ve Afyonkarahisar-Kütahya kara yollarında ulaşım sağlanmaya başlandı.
Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Afyonkarahisar- Uşak
ve Afyonkarahisar- Kütahya
kara yollarında ulaşım sağlanmaya başlandı.
İl genelinde aniden başlayan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 21.00 sıralarında kapanan şehirler arası bağlantı yolları, Karayolları ekiplerinin tuzlama ve küreme çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.
Afyonkarahisar'ı Antalya
, Ankara
ve Konya
'ya bağlayan kara yollarında da ulaşımın sağlanmaya başlandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:38 Kaynak: AA
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