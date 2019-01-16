Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

13 dakika önce

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden olurken, Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımda aksamalara neden olurken, Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 96 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Kahramanmaraş kent merkezinde gece etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu, karayolu ekiplerince açılmaya çalışılıyor.

Tipi deneyle trafik ekipleri Kayseri istikametine otobüs, tır ve kamyon gibi büyük araçların geçişine izin vermiyor.

Göksun Kaymakamlığı koordinesinde, belediye ekipleri de yolda mahsur kalan vatandaşları taziye evleri ve öğrenci yurtlarına yerleştirdi.

Yaklaşık 15 otobüs ve diğer araçlardaki 700 kişiye sıcak çorba ve ekmek ikramında bulunuldu.

Göksun Kaymakamı Ejder Demir ve Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, taziye evleri ve yurtları ziyaret ederek, vatandaşlarla görüştü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:01 Kaynak: AA

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