Yurtta Kış

Kastamonu, Tokat, Sinop ve Çankırı'da kar nedeniyle toplam 918 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu, Tokat, Sinop ve Çankırı'da kar nedeniyle toplam 918 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Ağır kış şartları bölgede etkisini sürdürüyor.



Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kastamonu'da 610, Sinop'ta 15, Tokat'ta 150, Çankırı'da 143 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kapalı köy yollarını açmak için il özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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