Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

3 dakika önce

Bolu'da, kar yağışı dolayısıyla merkez ve ilçelerde 329 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

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Bolu'da, kar yağışı dolayısıyla merkez ve ilçelerde 329 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreyi geçtiği kentte, merkezde 100, Gerede'de 85, Göynük'te 48, Kıbrıscık'ta 15, Mudurnu'da 28, Mengen'de 46 ve Seben'de 7 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin ulaşıma kapalı bulunan 329 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:37 Kaynak: AA

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