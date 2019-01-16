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Yurtta Kış

47 dakika önce

Bolu'da kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde ulaşım sağlanamayan 329 köy yolundan 121'i açıldı.

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Bolu'da kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde ulaşım sağlanamayan 329 köy yolundan 121'i açıldı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yürütülen çalışmalar neticesinde gün içerisinde şu ana kadar 121 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresi ve kaymakamlıklar tarafından oluşturulan ekipler tarafından gerçekleştirilen kar temizleme çalışmaları sonucu il genelinde 279 köy yolu açık olurken, Bolu Merkez'de 68, Gerede'de 60, Göynük'te 10, Kıbrıscık'ta 8, Mengen'de 15, Mudurnu'da 40 ve Seben'de 7 köy yolu olmak üzere toplam 208 köy yolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Bolu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 54 araçla 106 personelin vatandaşların mağdur olmamaları için kapalı köy yollarını açma çalışmalarına aralıksız devam edildiği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:45 Kaynak: AA

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