Yurtta Kış

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Kastamonu, Tokat, Amasya Çorum, Çankırı ve Sinop'ta kar nedeniyle 1008 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kastamonu, Tokat, Amasya Çorum, Çankırı ve Sinop'ta kar nedeniyle 1008 köy ile ulaşım sağlanamıyor.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kastamonu'da 416, Tokat'ta 376, Amasya 155, Çorum'da 36, Çankırı'da 15, Sinop'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı.
Kapalı köy yollarını açmak için il özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:10 Kaynak: AA
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