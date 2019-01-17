Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Kastamonu, Tokat, Amasya Çorum, Çankırı ve Sinop'ta kar nedeniyle 1008 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Yurtta Kış, System.String[]
Kastamonu, Tokat, Amasya Çorum, Çankırı ve Sinop'ta kar nedeniyle 1008 köy ile ulaşım sağlanamıyor.


Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kastamonu'da 416, Tokat'ta 376, Amasya 155, Çorum'da 36, Çankırı'da 15, Sinop'ta 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı köy yollarını açmak için il özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Amasya, Tokat, Kastamonu, Sinop, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hükümlü Olduğu Cezaevinin Ankesörlü Telefonundan Dolandırıcılık Yaptı Böylesi İlk Kez Oluyor! Cezaevinin Ankesörlü Telefonuyla, Dolandırıcılık Yaptı

Amasya'da Cenazeden Dönenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:34:28. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]