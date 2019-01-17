Yurtta Kış

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54 dakika önce
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
Bingöl
'ün Karlıova
ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
İlçede 2 haftadır etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşıyor.
Kar nedeniyle kapalı olan Karlıova- Erzurum
kara yolundaki araçlar Karlıova ilçesinde bekletiliyor. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar da karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.
Karlıova Belediyesi tarafından kurulan kriz masası, vatandaşların sıkıntılarını gidermek için çalışmalara başladı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:18 Kaynak: AA
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