Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

54 dakika önce

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Yurtta Kış, System.String[]
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

İlçede 2 haftadır etkisini gösteren yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar günlük ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı yaşıyor.

Kar nedeniyle kapalı olan Karlıova- Erzurum kara yolundaki araçlar Karlıova ilçesinde bekletiliyor. Yollarda mahsur kalan vatandaşlar da karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.


Karlıova Belediyesi tarafından kurulan kriz masası, vatandaşların sıkıntılarını gidermek için çalışmalara başladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:18 Kaynak: AA

Bingöl, Karlıova, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Güvenli Buldukları Kuyumcu, Vatandaşlardan Topladığı Altın ve Paralarla Sır Oldu Araç Muayenelerinde Egzoz Emisyon Ölçümü Olmaması, Artık Ağır Kusur Sayılmayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 15:12:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]