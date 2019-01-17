Yurtta Kış

Yoğun kar yağışı ve tipi Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Yoğun kar yağışı ve tipi Kahramanmaraş'ın Afşin, Elbistan, Göksun ve Çağlayancerit ilçelerinde yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Afşin ilçesinde 3 gündür etkili olan yağış nedeniyle karın ağırlığına dayanamayan 5 iş yerinin çatısı çöktü. İş yerleri kullanılamaz hale geldi.



Esnaf Celalettin Taşkale, arkadaşlarıyla iş yerinde otururken çatının makaslarından ses gelmeye başlaması üzerine içerideki 4 aracı dışarı çıkarttıklarını dile getirerek, dükkanı boşaltmalarının ardından çatının büyük bir gürültüyle çöktüğünü söyledi.



Kar ambulansıyla bebeği hastaneye götürdüler



Elbistan'ın Kayageçit Mahallesi'nde yüksek ateş dolayısıyla havale geçiren 1 yaşındaki Faruk Polat için ailesi sağlık ekiplerinden yardım istedi.



Kapalı olan mahallenin yolu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu açıldı.



Polat, daha sonra kar ambulansıyla evinden alınarak Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.



Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunda ulaşım sağlanamıyor



Kar yağışı ve tipi nedeniyle Göksun-Kayseri kara yolunda 2 gündür ulaş sağlanamıyor.



İlçede 4 gündür etkili olan kar yağışının ardından yüksek kesimlerde kar kalınlığı 2 metreye kadar ulaştı.



Göksun'un kuzeyinde konuşlanan trafik ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor.



Bu nedenle birçok otobüs sürücüsü Göksun'dan geri dönerek, Kahramanmaraş-Adana kara yolunu tercih ediyor.



Büyükşehir ve Göksun Belediyesi ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



Çağlayancerit'te ahırın üzerine çığ düştü



Çağlayancerit ilçesine bağlı kırsal Engizek Mahallesi'nde Adem Kurt'a ait çiftliğe çığ düştü.



Olayda 50 küçükbaş hayvan telef olurken, ahır kullanılamaz hale geldi.



AFAD ve belediye ekipleri, tipi ve fırtınadan dolayı bölgeye ulaşmakta güçlük yaşıyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Tek Bir Şartı Var! Sicilya'da 1 Dolara Ev Almak Mümkün

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu