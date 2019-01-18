Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

2 saat önce

Kastamonu, Tokat, Amasya ve Çankırı'da kar nedeniyle 389 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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Kastamonu, Tokat, Amasya ve Çankırı'da kar nedeniyle 389 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.


Kar yağışı ve tipi nedeniyle Kastamonu'da 209, Tokat'ta 115, Amasya'da 55, Çankırı'da ise 10 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kapalı köy yollarını açmak için il özel idare ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Almus'ta elektrik kesintisi

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı belde ve köylere 3 gündür elektrik verilemiyor.

İlçede TEİAŞ'a ait elektrik trafosunda 15 Ocak Salı günü patlama meydana gelmesinin ardından, enerji kesintisi yaşanmıştı.

Yürütülen çalışmalarla ilçe merkezine elektrik gelmesine karşın ilçeye bağlı 3 belde ile köylere halen elektrik verilemiyor.

Almus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Arıkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, patlamanın ardından ilçede elektriklerin gittiğini belirterek, "İlçe merkezimize yaklaşık 40 saat sonra elektrik geldi. Belde ve köylerimizde ise halen yok. Kütahya'dan yola çıkarılan trafo, ilçemize getirilmek üzere. Bugün montaja başlanırsa pazar günü bitecek. O zaman her yere elektrik verilir diye tahmin ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:01 Kaynak: AA

Amasya, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Güncel
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