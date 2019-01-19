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Yurtta Kış

1 saat önce

Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 149 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

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Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'da kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsaldaki 149 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Akçadağ'da 4, Hekimhan'da 5, Pütürge'de 12, Yazıhan ve Yeşilyurt'ta 1'er mahalle ile Arapgir, Battalgazi ve Doğanyol'da 2'şer mahalleye kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan 29 kırsal mahallenin toplam 422 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçeleri ile Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Elbistan, Göksun ve Nurhak ilçelerinde 50 mahallenin yolu kapandı.

Mahalle yollarının açılması için büyükşehir ve ilçe belediyelerine bağlı ekiplerin çalışması sürüyor.


Enerji nakil hatlarındaki arıza nedeniyle 25 mahalleye de elektrik verilemiyor.

Adıyaman

Adıyaman'da ulaşım sağlanamayan 70 yerleşim merkezinde yol açma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman İl Özel İdare Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışından dolayı kapalı olan 70 köy yolunu açmak için ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade etti.

Erdoğan, çalışmaların devam ettiğini, birkaç gün içerisinde kar yağışının olmaması durumunda tüm yolların açılacağını kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Güncel
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