Yurtta Kış

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 31 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman ve Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 31 yerleşim biriminin yolu kapandı.



Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkez, Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde 8 köy ile 15 mezraya ulaşım sağlanamadığını söyledi.



Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Erdoğan, yaklaşık 40 kişilik ekiple aralıksız çalıştığını bildirdi.



Malatya



Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge'de 6, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde ise 1'er mahalleye kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.



Kapanan 8 kırsal mahallenin toplam 127 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Öneri: Külliyeye Çağırıp Dinlesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump, Suriye'yi Görüştü

En Acı Veda! Ünlü Oyuncu Mesut Akusta, Annesini Son Yolculuğuna Uğurladı

Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi