Yurtta Kış

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan Van, Muş ve Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 49 yerleşim yerinin yolu kapandı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 yerleşim biriminin yolunun kapandığı bildirildi.





Bahçesaray, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.



Muş, Bitlis ve Hakkari



Muş'ta kar ve tipi nedeniyle 9 köy ve 22 mezra yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.



Bitlis'te kar nedeniyle 7 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların kısa sürede ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

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