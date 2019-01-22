Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

47 dakika önce

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 3 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Yurtta Kış, System.String[]
Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 3 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge ilçesinde 3 mahalleye kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan 3 kırsal mahallenin toplam 50 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA

Pütürge, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İthalatçıydı İmalatçı Oldu Oyuncu Meltem Cumbul, Şişli'den Aday Olacağı Yönündeki Haberleri Yalanladı

Belediye Başkan Adayı, Seçimlere Sayılı Günler Kala Hayatını Kaybetti Son Seçimde AK Parti'nin Aldığı Oyu Bilen Anket Şirketi, İstanbul İçin Araştırma Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 15:39:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]