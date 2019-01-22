Yurtta Kış

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47 dakika önce
Malatya'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 3 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Malatya
'da kar yağışı nedeniyle kırsaldaki 3 yerleşim biriminin yolu kapandı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, Pütürge
ilçesinde 3 mahalleye kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan 3 kırsal mahallenin toplam 50 kilometrelik yolunun açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:52 Kaynak: AA
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