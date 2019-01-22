Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

40 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kara saplanan araç vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kara saplanan araç vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mudurnu- Taşkesti kara yolundan Alpagut Yaylası'na giden İbrahim Aydoğdu'nun kullandığı arazi aracı kara sapladı.

Aracın kara saplandığını gören çevredekiler kara sağlanan aracı kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından araç, diğer arazi araçlarının yardımıyla saplandığı yerden kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:57 Kaynak: AA

Taşkesti, Bolu, Mudurnu, Güncel
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