Yurtta Kış

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53 dakika önce
Van ile Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 187 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Van
ile Bitlis
'te kar ve tipi nedeniyle 187 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşullarından dolayı 51 mahalle ve 86 mezra yolunda ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
Açıklamada, tüm ilçelerde kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü, karla mücadele ekiplerinin belirlenen noktalarda hazır bekletildiği kaydedildi.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kar yağışı ile tipi nedeniyle merkez ve ilçelere bağlı 50 köy yolunun kapandığını belirtti.
Karla mücadele ekiplerinin aralıksız çalıştığını bildiren Kurtkan, hava şartlarının düzelmesi halinde yolların kısa sürede açılacağını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:25 Kaynak: AA
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