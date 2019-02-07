Yurtta Kış

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46 dakika önce
Kahramanmaraş'ın Göksun ve Nurhak ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Kahramanmaraş
'ın Göksun
ve Nurhak
ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.
Alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla Göksun ve Nurhak'taki tüm okullarda eğitime bugün ara verildi.
Göksun ile Tekir Mahallesi'nde etkili kar yağışı nedeniyle tüneller bölgesinde geçiş kontrollü sağlanıyor. Kayseri
'nin Pınarbaşı ilçesi istikametinde ise büyük araçların geçişine izin verilmiyor.
Malatya
Malatya Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, 13 ilçede etkili kar yağışı nedeniyle yaklaşık 400 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Kapanan yolların açılması için 28 ekip, çok sayıda iş makinesiyle çalışma yürütüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:51 Kaynak: AA
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