Yurtta Kış
2 saat önce
Kar yağışı Bolu merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam ediyor.
Kar
yağışı Bolu
merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam ediyor.
Kent merkezinde gece başlayan sağanak öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı kent merkezinde ve Yeniçağa, Gerede
ile Mudurnu
ilçelerinde aralıklarla etkili oluyor.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olmasını beklediklerini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:01 Kaynak: AA
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