Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

2 saat önce

Kar yağışı Bolu merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam ediyor.

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Kar yağışı Bolu merkez ve ilçelerinde aralıklarla devam ediyor.

Kent merkezinde gece başlayan sağanak öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kar yağışı kent merkezinde ve Yeniçağa, Gerede ile Mudurnu ilçelerinde aralıklarla etkili oluyor.

Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla etkili olmasını beklediklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:01 Kaynak: AA

Bolu, Kar, Güncel
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