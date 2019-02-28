Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış

Yurtta Kış

1 saat önce

Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 139 yerleşim biriminin yolu kapandı.

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Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle 139 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde etkili kar yağışı dolayısıyla merkez, Çelikhan, Kahta ve Sincik ilçelerinde 52 köy ile 87 mezraya ulaşım sağlanamadığını belirtti.

Erdoğan, yaklaşık 40 kişilik karla mücadele ekibinin, yolları açmak için aralıksız çalıştığını bildirdi.

Kahramanmaraş ve Malatya

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Taşıma Merkezi Karamağra İlk ve Ortaokulu ile Keçemağra İlkokulunda bugün eğitime ara verildiği kaydedildi.

Öte yandan, Malatya'da sabah başlayan kar yağışı sonucu Pütürge, Akçadağ, Arguvan, Hekimhan ve Kale ilçelerinde kapanan 80 mahallenin yolu, Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerince açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:57 Kaynak: AA

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