Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış - Adıyaman

Yurtta Kış - Adıyaman

1 saat önce

- Araçların yolda güçlükle ilerlemesi Trafik ekiplerinin yolda çalışma yapması ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı.

- Araçların yolda güçlükle ilerlemesi
Trafik ekiplerinin yolda çalışma yapması
ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Besni- Gaziantep karayolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları bitene kadar ulaşıma kapatıldı. Yolda kalan bazı araçları ise polis ekipleri itekleyerek ilerlemesini sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:26 Kaynak: AA

Besni, Adıyaman, Güncel
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