Yurtta Kış - Adıyaman

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1 saat önce
- Araçların yolda güçlükle ilerlemesi Trafik ekiplerinin yolda çalışma yapması ADIYAMAN - Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı.
- Araçların yolda güçlükle ilerlemesi
Trafik ekiplerinin yolda çalışma yapması
ADIYAMAN - Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Besni- Gaziantep
karayolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kar temizleme çalışmaları bitene kadar ulaşıma kapatıldı. Yolda kalan bazı araçları ise polis ekipleri itekleyerek ilerlemesini sağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:26 Kaynak: AA
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