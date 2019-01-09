Yurtta Kış - Etkili Sağanak Nedeniyle Bir Evin Çatısı Çöktü

Adıyaman
'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bir evin çatısı çöktü.
Suriyeli Elise ailesinin İmamağa Mahallesi'nde yaşadığı tek katlı evin çatısı yağış nedeniyle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine gelen AFAD
ve polis ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Olayda, evde hasar meydana geldi.
Abdul Elise, kiralık olan evde 4 kişi yaşadıklarını anlatarak, "Olay sırasında evde yoktuk. Eşyalarımız kullanılamaz hale geldi. Çok şükür, ölen ya da yaralanan olmadı." dedi. Gölbaşı
'nda belediye karla mücadele ediyor
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde belediye ekipleri, kar yağışının durmasının ardından ilçe genelinde kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, Gölbaşı'nın bütün cadde ve sokaklarında, ekipler tarafından tuzlama çalışması yapıldığını söyledi. Gerger
ilçesinde eğitime kar engeli
Gerger Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz
, yaptığı açıklamada, yarın Güzelsu
, Köklüce, Beşgöze köy ve mezralarında okulların açık olacağını, Gerger merkez dahil kalan diğer yerlerdeyse kar ve buzlanmadan dolayı okulların tatil edildiğini belirtti.
Öte yandan kar yağışından dolayı ilçede sık sık elektriklerin kesildiği ifade edildi.
Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan 112 Acil Servis
ekipleri, elektrik kesintilerinden dolayı mum ışığında nöbet tutuyor.