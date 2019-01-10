Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış - Göl ve Şelaleler ile Kızılırmak'ın Bazı Bölümleri Buz Tuttu

Yurtta Kış - Göl ve Şelaleler ile Kızılırmak'ın Bazı Bölümleri Buz Tuttu

1 saat önce

Sivas'ta, soğuk hava nedeniyle göl ve şelaleler ile Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu.

Sivas'ta, soğuk hava nedeniyle göl ve şelaleler ile Kızılırmak'ın bazı bölümleri buz tuttu.

Kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bazı göl, ırmak ve şelaleler buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri de buzla kaplandı.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisi soğuk havanın etkisiyle yer yer buz tuttu.

Kent merkezine yaklaşık 9 kilometre mesafede bulunan Serpincik köyü yakınlarındaki Serpincik Göleti'nin yüzeyi de soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı.

Merkeze 5 kilometre uzakta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de dondu.

Soğuk havanın etsiyle kentte kartpostallık görüntüler oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Türkiye, Sivas, Kızılırmak, Güncel
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