Yurtta Kış - Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Ulaşıma Kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Malatya
'da 238 ve Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde 10 yerleşim biriminin yolu ile Kahramanmaraş- Kayseri
kara yolu ulaşıma kapandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Bozoğlan mevkisinde yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Tekir Mahallesi Tüneller bölgesi rampasında ağır tonajlı tırlar ilerleyemedi.
Tüneller bölgesinden bazı tırların kayması sonucu Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu tamamen trafiğe kapandı.
Kahramanmaraş'a geliş istikametinde trafik kontrollü olarak sağlanıyor.
Ekipler, bölgede kapanan yolları açmak için çaba gösteriyor.
Tekir Mahallesi girişinde güvenlik noktası oluşturan trafik ekipleri Kayseri'ye gidiş istikametine kara yolunu tamamen trafiğe kapattı.
Tır şoförü Mehmet Akbulut
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep
'ten Kayseri istikametine seyir halindeyken yolda kaldığını, bu nedenle zincir takarak yoluna devam etmeye çalışacağını belirtti.