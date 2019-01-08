Yurtta Kış - Kahramanmaraş-Kayseri Kara Yolu Ulaşıma Açıldı (3)
1 saat önce
- Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmaları Yolda bekleyen araçlar Yolcu otobüsü şoförü Mehmet Nazır Çağlayangil'in açıklaması KAHRAMANMARAŞ - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolu ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
- Karayolları ekiplerinin kar temizleme çalışmaları
Yolda bekleyen araçlar
Yolcu otobüsü şoförü Mehmet Nazır Çağlayangil'in açıklaması KAHRAMANMARAŞ - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Kahramanmaraş- Kayseri
kara yolu ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Trafik ekipleri, Tekir Mahallesi girişinde, ağır tonajlı tırların Kayseri istikametine geçişine izin vermezken, zincir ve kar lastikli araçların kontrollü olarak geçişi sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 07:54 Kaynak: AA
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