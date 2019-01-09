Yurtta Kış - Muş/

Muş
'ta kar yağışı nedeniyle kapanan bazı yollar ekiplerin özverili çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.
Kentte 3 gündür aralıklarla etkili olan kar nedeniyle kapanan Muş- Bingöl
, Muş- Bulanık
, Varto- Karlıova
ve Varto- Hınıs
kara yollarının açılması için Karayolları 113. Şube Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.
29 iş makinesi, 100 personel ile yürütülen 2 günlük çalışma sonucu söz konusu yollar ulaşıma açıldı.
Ekipler, çalışma yürüttüğü bölgelerde kar ve tipide ilerlemekte güçlük çeken araç ve vatandaşlara da yardımcı oldu.
Karla mücadelede görevli personel Kudbettin Tuncer, bazı vatandaşların kar ve tipi nedeniyle geceyi otogarda geçirdiğini söyledi.
Vatandaşların mağdur olmaması için aralıksız çalışma yürüttüklerini belirten Tuncer, "2 gündür aralıksız, gece gündüz çalıştık. Vatandaşlar için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Personel Haluk Korkmaz ise yoğun bir fırtınanın etkili olduğunu ifade ederek, "Bir metre önümüzü göremememize rağmen arkadaşlarımla beraber el birliği ile hiç kimseyi mağdur etmedik. Yaklaşık 10-15 araç yolda kalmıştı. Onlara zarar gelmeyecek şekilde, bulundukları yerden çıkardık." ifadelerini kullandı.
Vatandaşlardan Emrullah Elçin de çocuğunun rahatsız olduğunu ve onu hastaneye götürdüğünü dile getirerek, "Köyün aracı ile Muş'a gittik. Biraz erken dönmek istedik, köy yolları kapanmadan. Geldik, yolda karayolları ekipleri bizi aldı. Şu anda köye doğru gidiyoruz." diye konuştu.
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Yurtta kış Adıyaman
'ın Sincik
ilçesinde kar yağışından dolayı yolu kapanan 15 köye ulaşım sağlanamazken, Sincik ilçe merkezindeki tüm okullar 10 Ocak Perşembe günü tatil edildi
ADIYAMAN/ Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 15, Malatya
'da ise kırsaldaki 220 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İlçede kar yağışından dolayı kapanan 15 köy yolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından açılmaya çalışılıyor.
Belediye ekipleri ilçe merkezinde tek yönlü ulaşımı açarken bir yandan da vatandaşlar kendi imkanlarıyla traktörleri kullanarak kapanan yolları açmak için uğraşıyor
Vatandaşlar, eline küreği alarak iş yerleri ve evlerinin önünü açmak için mücadele ederken, çocuklar karın zevkini oynayarak çıkarıyor.
Eğitime kar engeli
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın
, AA muhabirine, köylerde kar kalınlığının bir metreyi geçtiğini, çok sayıda köy yolu kapandığı için ulaşımın sağlanmadığından dolayı birkaç günden beri devam eden okul tatilini bir gün daha uzattıklarını belirtti.
Aydın, kar yağışı ve buzlanmadan dolayı ilçe genelindeki tüm okulların 10 Ocak Perşembe günü tatil edildiğini kaydetti. Gölbaşı
ilçesi
Gölbaşı ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışı sonrası Gölbaşı Tabiat Parkı'nda kartpostallık görüntüler oluştu.
Karın getirdiği güzelliği görmek isteyen ilçe sakinleri parka akın etti.
Bazı vatandaşlar karın keyfini çıkarırken, kimileri de bol bol fotoğraf çekti.