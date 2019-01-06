Son Dakika Haberleri: Yurtta Kış - Samsun-İstanbul Kara Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

Yurtta Kış - Samsun-İstanbul Kara Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor

30 dakika önce

- Samsun-İstanbul kara yolundan görüntü Ulubel mevkisinde ulaşımın kontrollü olarak sağlanması Seyir halindeki araçlardan detaylar Yol kenarında bekleyen araçlar Kar temizleme araçlarının çalışması AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile Samsun - İstanbul...

- Samsun- İstanbul kara yolundan görüntü
Ulubel mevkisinde ulaşımın kontrollü olarak sağlanması
Seyir halindeki araçlardan detaylar
Yol kenarında bekleyen araçlar
Kar temizleme araçlarının çalışması
AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile Samsun - İstanbul kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:53 Kaynak: AA

Kar, Samsun, İstanbul, Güncel
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