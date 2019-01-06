Yurtta Kış - Samsun-İstanbul Kara Yolunda Ulaşım Güçlükle Sağlanıyor
30 dakika önce
- Samsun-İstanbul kara yolundan görüntü Ulubel mevkisinde ulaşımın kontrollü olarak sağlanması Seyir halindeki araçlardan detaylar Yol kenarında bekleyen araçlar Kar temizleme araçlarının çalışması AMASYA - Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile Samsun - İstanbul...
- Samsun- İstanbul
kara yolundan görüntü
Ulubel mevkisinde ulaşımın kontrollü olarak sağlanması
Seyir halindeki araçlardan detaylar
Yol kenarında bekleyen araçlar Kar
temizleme araçlarının çalışması
AMASYA - Amasya
'nın Gümüşhacıköy
ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeni ile Samsun - İstanbul kara yolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 08:53 Kaynak: AA
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