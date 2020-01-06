Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı - Son Dakika

Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı

6 saat önce

ELAZIĞ'da kız öğrenci yurdunda kalan 34 üniversiteli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı, System.String[]

ELAZIĞ'da kız öğrenci yurdunda kalan 34 üniversiteli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Fırat Üniversitesi'ndeki 34 öğrenci; mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi yaşadı. Yurt yönetiminin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 34 öğrenci ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki tedavilerinin ardından 30 öğrenci taburcu olurken, 4 öğrencinin ise tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Fırat Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:41 Kaynak: DHA
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