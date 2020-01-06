Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika

Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı (2)

6 saat önce

BAŞHEKİM AYTEN'DEN ZEHİRLENME AÇIKLAMASIElazığ'daki kız öğrenci yurdunda dün gece yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili açıklamada bulunan Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.

Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı (2), System.String[]

BAŞHEKİM AYTEN'DEN ZEHİRLENME AÇIKLAMASI

Elazığ'daki kız öğrenci yurdunda dün gece yaşanan zehirlenme olayıyla ilgili açıklamada bulunan  Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Refik Ayten, basit zehirlenme şüphesinin olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Hastanemize gelen öğrenci sayısı 21. Öğrencimizden 19'u ayakta tedavi edilip taburcu oldu. 2 öğrencimizin ise tedavisi kısa sürede tamamlanıp taburcu olacak. Basit zehirlenme şüphesi var. Konserve zehirlenmesi gibi bir ağır durum değil. Korkulacak bir durum yok."


Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

16 yaşındaki rapçi Bhad Bhabie, boksör Adrien Broner'dan gelen mesajı ifşa etti
Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi Dehşet saçtığı halde tahliye edilen çocuğun, hakim annesi, kendisine yöneltilen soruya cevap veremedi John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır

Son Dakika Haberleri
21:12 UMH heyeti Cezayir Cumhurbaşkanı ile "Libya krizi"ni görüştü - Son Dakika
21:09 Bakan Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
21:08 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: "Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz" - Son Dakika
21:08 Bilecik'te taşımalı eğitime kar engeli - Son Dakika
21:08 AB dışişleri bakanları olağanüstü toplanacak - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 21:13:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]