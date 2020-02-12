Yurtta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yurtta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor - Son Dakika

Yurtta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor

6 saat önce

Kar güzel manzaralar oluştursa da zaman zaman da hayatı olumsuz etkiliyor.

Kar güzel manzaralar oluştursa da zaman zaman da hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle kapanan yollar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

8 SÜRÜCÜ YOLDA MAHSUR KALDI

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. 8 araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kurtarıldı.

TRABZON-GÜMÜŞHANE KARAYOLUNDA ÇIĞ DÜŞTÜ Dün akşam Trabzon- Gümüşhane karayolu üzerinde çığ düştü.Çığ nedeniyle yoldan geçen 3 araç zarar görürken, kar kütleleri nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, temizleme çalışmalarının ardından çift yönlü ulaşıma açıldı.

AKARYAKIT İSTASYONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ

Bu görüntüler ise Giresun'dan. Eynesil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay anında istasyonda kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.

ERZİNCAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Erzincan da kışın kendisini iyiden hissettirdiği kentlerden. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezine yağan lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü.

ULUDAĞ'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR

Uludağ'da da kar kalınlığı 2 metre ve 20 santimetreye ulaşırken, pistler kayak için ideal hale geldi. Uludağ'da aniden bastıran sis nedeniyle kayak pistleri kullanılamaz hale getirdi. Pistler günübirlikçi ziyaretçilere kaldı. Karda yuvarlanan, kartopu oynayan vatandaşlar Uludağ'ın keyfini çıkarttı.

(İHA)

Yurtta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor

Gümüşhane, Trabzon, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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