Yurtta sokağa çıkamayan yaşlılara 'Evde kal' mesajı verildi - Son Dakika
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Yurtta sokağa çıkamayan yaşlılara 'Evde kal' mesajı verildi

6 saat önce

Yurtta sokağa çıkamayan yaşlılara 'Evde kal' mesajı verildi Denizli Büyükşehir Belediyesi sokaklarda yaşayan vatandaşları unutmayarak kalacak yer ve günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Yurtta sokağa çıkamayan yaşlılara 'Evde kal' mesajı verildi

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi sokaklarda yaşayan vatandaşları unutmayarak kalacak yer ve günlük gıda ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Korona virüs tehdidine karşı ise tahsis edilen binanın dezenfeksiyon işlemlerini de periyodik olarak gerçekleştiriyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüse karşı Denizli Büyükşehir Belediyesi, alınan önlemlere bir yenisini daha ekledi. Evde kalmanın büyük önem taşıdığı bugünlerde sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşları da sokaklarda unutmadı. Bu kapsamda evsizlere "evde kal" desteği kararıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın talimatı ile harekete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşların barınacağı bir pansiyon tahsis etti. Söz konusu vatandaşların gıda ihtiyaçları da karşılanmaya başlarken sokakta yaşayan vatandaşların bu hizmet için mesai saatleri içerisinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına, mesai saatleri dışında ise ALO 153 Çağrı Merkezi'ne başvurması gerektiği ifade edildi.

KONYA - Türkiye'de korona virüs salgını sonrasında alınan çeşitli tedbirler alışveriş alışkanlıklarını da etkiliyor. 65 yaş üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması ve "evde kal" çağrısına vatandaşlar her geçen gün daha fazla dikkat ederken, internetten market alışverişleri de artış gösteriyor.

Korona virüs salgınında en büyük risk grubu olan ve sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlar ile "evde kal" çağrılarına uyarak evlerinden çıkmayan vatandaşların market ihtiyaçları da internetten ve mobil uygulamalardan alışverişle karşılanıyor. Konya'da online alışveriş ve mobil uygulama hizmetini faaliyete geçiren, internet kullanamayan yaşlı vatandaşlardan da telefonla sipariş alan yerel bir market zinciri, bu hizmet için çok sayıda eleman istihdam ediyor, evlere siparişleri götürüyor. Vatandaşların online ve mobil uygulama ile yaptıkları alışverişin ardından sipariş listesini alan maskeli ve eldivenli market çalışanları, ellerinde market arabaları vatandaşların alışverişini yapıyor. Siparişler hazırlandıktan sonra servis araçları ile adreslere ulaştırılıyor.

TOKAT - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri yazıp seslendirdikleri 'Evinde Kal' şarkısını sosyal medya üzerinde paylaştı.

Yurt genelinde korona virüs önlemleri kapsamında tatil edilen üniversitelerde okuyan öğrenciler evlerine döndü. Günün büyük kısmını evlerinden geçiren öğrencilerden Tokatlı Esat Burak Kaplan, Ankaralı Erkam Orhun Akarsu ile Kayserili Hamdi Can Erdoğan klip hazırladı. Öğrenciler, hazırladıkları parçayı sosyal medya hesaplarında paylaşarak 'evde kal' çağrılarına destek olmaya çalıştı.

HAKKARİ - Hakkari'de korona virüsü nedeniyle evde eğitim gören öğrenciler, çektikleri videoyla "Hakkari Evde Kal, Kitap Oku" mesajı verdiler.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın 2 yıl önce başlattığı "Bir Kitap Bir İnsan" projesine destek vererek, salgın nedeniyle evlerinde eğitim gören Anadolu Lisesi öğrencileri, "Hakkari Evde Kal, Kitap Oku" videosu çektiler. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşen video binlerce beğeni topladı.

Korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları kitap okumaya davet eden öğrenciler, bu süreci evlerinde geçirmeyenleri de 14 kurala uymaya davet etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, projenin Hakkari'de tüm öğrenciler tarafından uygulandığını, bu süreçte gerek EBA TV'nin takibi gerekse kitap okuma alışkanlığı kazandırma noktasında gerekli takipleri yaptıklarını söyledi.

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Şuhut ilçesinde Kredi Yurtlar Kurumu yurdunda kalan üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında çektikleri görüntülerle "evde kal" çağrısına destek verdi.

Şuhut Kredi Yurtlar Kurumunda kalan, tatil için memleketlerine giden üniversite öğrencileri, koronavirüsle mücadelede farkındalığı artırmak için "#EvdeKal" temalı video hazırladı. Şuhut Kredi Yurtlar Kurumu Müdürü Ahmet Başkurt, üniversite öğrencileri ile irtibata geçerek, cep telefonu ile çektikleri görüntüleri kendisine göndermelerini istedi.

Yurtta sokağa çıkamayan yaşlılara 'Evde kal' mesajı verildi

Hakkari, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:52 Kaynak: İHA

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